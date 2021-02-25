"Новатэк" поставит Shenergy Group более 3 млн тонн СПГ с "Арктик СПГ - 2"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Дочерняя компания "Новатэка" - Novatek Gas & Power Asia Pte. Ltd. - и Shenergy Group подписали соглашение о долгосрочных поставках сжиженного природного газа (СПГ) с проекта "Арктик СПГ - 2". Об этом говорится в сообщении "Новатэка".

Соглашение предусматривает совокупную поставку более 3 млн тонн на срок 15 лет. Сжиженный газ будет поставляться на терминалы СПГ в Китае.

"Рынок Китая является одним из ключевых в нашей стратегии маркетинга СПГ, и мы планируем и далее наращивать поставки сжиженного природного газа в эту страну", - приводятся в сообщении слова главы "Новатэка" Леонида Михельсона.

"Арктик СПГ - 2" реализует проект по строительству трех технологических линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая и стабильного газового конденсата общей мощностью до 1,6 млн тонн в год. Общая мощность трех линий составит 19,8 млн тонн СПГ в год.

Участниками проекта являются "Новатэк" (60%), Total (10%), CNPC (10%), CNOOC (10%) и Japan Arctic LNG, консорциум Mitsui & Co и JOGMEC (10%).