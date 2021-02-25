Facebook восстановит публикации австралийских СМИ 26 февраля

СИДНЕЙ, 25 февраля. /ТАСС/. Компания Facebook восстановит все функции страниц австралийских СМИ в одноименной социальной сети и вернет удаленные публикации в пятницу, 26 февраля. Об этом в четверг сообщил главный казначей Австралии Джош Фрайденберг.

"Я думаю, что мы увидим изменения с завтрашнего дня [с 26 февраля]. Вот, что нам сказали в Facebook", - отметил Фрайденберг в интервью радио 2GB. Также казначей отметил, что во время длительных переговоров с главой Facebook [Марком Цукербергом], несмотря на существенные разногласия, диалог оставался "уважительным и конструктивным", в результате чего и удалось достичь соглашения, которое устраивает все стороны.

18 февраля Facebook отключил функции публикации, просмотра и распространения местных и международных новостей для всех пользователей в Австралии из-за намерения правительства страны внедрить кодекс ведения переговоров для СМИ. Однако к 23 февраля глава Facebook Цукерберг и Фрайденберг достигли соглашения, в результате чего австралийское правительство внесло в кодекс ряд поправок, а компания согласилась принять его условия и оплачивать новости австралийских СМИ.

Кодекс ведения переговоров для СМИ и цифровых платформ, предложенный властями Австралии для устранения переговорного дисбаланса между местными медиакомпаниями и цифровыми гигантами Google и Facebook, был одобрен австралийским федеральным парламентом в четверг, 25 февраля.