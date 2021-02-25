В МЭР заявили, что почти все взявшие льготный кредит бизнесмены сохранили рабочие места

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Практически все предприниматели (98%), воспользовавшиеся программой льготного кредитования, сохранили занятость, сообщили журналистам в Минэкономразвития.

Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов представил результаты очередного опроса "Оценка состояния бизнеса и эффективности мер государственной поддержки". По данным опроса, почти 60% из тех предпринимателей, которые воспользовались мерами поддержки в форме прямых дотаций (федеральных или региональных), кредита под 2% или регионального кредита, смогли сохранить численность персонала в 2020 году. Кроме того, 9,6% опрошенных неправильно поняли условия получения данной поддержки. Согласно опросу, у 30,7% предпринимателей так и не восстановились обороты бизнеса, в связи с этим им не удалось выполнить обязательства по сохранению численности персонала (по состоянию на начало февраля).

"Исследование аппарата Уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова относительно положения малого и среднего бизнеса носит оценочный характер, данные банков свидетельствуют, что 98% предпринимателей, взявших льготные кредиты, сохранили рабочие места", - заявила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова, слова которой передает пресс-служба.

"При этом мы видим, что не весь бизнес смог восстановится после последствий ковидных ограничений, именно поэтому правительство по поручению президента запускает в марте новую программу льготных кредитов под 3%, которая, как и ФОТ2.0, направлена на поддержание рабочих мест", - подчеркнула она.

Илюшникова напомнила, что кредиты на поддержку занятости в целом оказались самой востребованной мерой поддержки в период пандемии - программы ФОТ.0 (1,2 млн поддержанных рабочих мест) и ФОТ 2.0 (5,3 млн поддержанным рабочих мест).

На текущий момент компании, пострадавшие от пандемии, могут воспользоваться теми мерами, которые были продлены на 2021 год. "Среди них мораторий на проверки для малого бизнеса, меры поддержки для производителей и продавцов подакцизных товаров, а также либерализация требований к заемщикам РГО и МФО (региональные гарантийные организации и микрофинансовые организации). Кроме того, продолжает действовать льготная программа кредитования МСП, в рамках которой с 2021 года была снижена предельная ставка до 7% и продлены либерализованные требования заемщикам", - указывают в Минэкономразвития.