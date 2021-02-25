В Госдуме рассматривают возможность ограничения рекламы иностранных IT-компаний

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы рассматривают возможность ограничения рекламной деятельности иностранных IT-компаний за отказ открывать в России свое представительство, но подобная мера не является приоритетной. Об этом в четверг сообщил член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в ходе круглого стола "Диалог с цифровым гигантом": зачем открывать в России представительства иностранных IT-компаний" в Общественной палате РФ.

"Опасения, что иностранные онлайн-площадки уйдут из России в знак протеста против российского регулирования, беспочвенны. Об этом свидетельствует пример Турции. Рынок Турции раза в два меньше нашего, как мы знаем, Турция добилась от IT-компаний открытия представительств на своей территории под угрозой ограничения рекламной деятельности компаний. Мы тоже этот вариант рассматриваем - ограничение рекламной деятельности", - сказал Горелкин.

По его словам, есть несколько вариантов эффективного администрирования этого процесса. "Поэтому мы считаем, что ограничения рекламной деятельности - это тоже мера, которая сегодня, на мой взгляд, несколько незаслуженно отодвинута в сторону. Я призываю и неоднократно говорил, что эту меру нам необходимо ввести в рамках российского законодательства", - уверен парламентарий.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил о разработке законопроекта, обязывающего зарубежные IT-компании открывать полноценные представительства в России.