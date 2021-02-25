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Минсельхоз предложил предельные цены на зерно для проведения закупочных интервенций

Так, минимальная цена на мягкую пшеницу III класса по всем субъектам РФ может составить 10 560 рублей за тонну с учетом НДС, а цена на мягкую пшеницу IV класса - 9 900 рублей

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Минсельхоз РФ предложил минимальные и максимальные цены на зерно на период с 1 июля 2021 года и по 30 июня 2022 года, при достижении которых будут проводиться закупочные интервенции. Соответствующий проект приказа министерства опубликован на официальном портале для размещения информации о подготовке нормативных правовых актов.

"Определить на период с 1 июля 2021 года и по 30 июня 2022 года следующие предельные уровни минимальных цен на зерно, согласованные с ФАС России, при достижении которых в 2021-2022 годах проводятся государственные закупочные интервенции в отношении зерна урожая 2020 и 2021 годов", - отмечается в документе.

Так, минимальная цена на мягкую пшеницу III класса по всем субъектам Российской Федерации может составить 10 560 рублей за тонну с учетом НДС, 9 600 рублей за тонну без учета НДС. Цена на мягкую пшеницу IV класса по всем субъектам Российской Федерации - 9 900 рублей за тонну с учетом НДС, 9 тыс. рублей за тонну без учета НДС; на мягкую пшеницу V класса - 8 910 рублей за тонну с учетом НДС, 8 100 рублей за тонну без учета НДС.

Минимальную цену на кукурузу не ниже III класса предлагается определить в размере 9 900 рублей за тонну с учетом НДС, 9 тыс. рублей за тонну без учета НДС; на рожь не ниже III класса - в размере 9 570 рублей за тонну с учетом НДС, 8 700 рублей за тонну без учета НДС; на ячмень - 9 570 рублей за тонну с учетом НДС, 8 700 рублей за тонну без учета НДС.

Максимальные цены

Также Минсельхоз предлагает определить на период с 1 июля 2021 года и по 30 июня 2022 года предельные уровни максимальных цен на зерно, согласованные с ФАС России, при достижении которых в 2021-2022 годах проводятся государственные товарные интервенции в отношении зерна. На мягкую пшеницу III класса по всем субъектам Российской Федерации такая цена может составить 14 410 рублей за тонну с учетом НДС, 13 100 рублей за тонну без учета НДС; на мягкую пшеницу IV класса - 13 530 рублей за тонну с учетом НДС, 12 300 рублей за тонну без учета НДС; на мягкую пшеницу V класса - 11 550 рублей за тонну с учетом НДС, 10 500 рублей за тонну без учета НДС.

Максимальная цена на кукурузу может составить 12 430 рублей за тонну с учетом НДС, 11 300 рублей за тонну без учета НДС; на рожь - 10 450 рублей за тонну с учетом НДС, 9 500 рублей за тонну без учета НДС; на ячмень - 11 880 рублей за тонну с учетом НДС, 10 800 рублей за тонну без учета НДС.

Об интервенциях

Государственные интервенции по закупке и продаже зерна (товарные) проводятся в России с 2001 года для регулирования внутренних цен. В рамках закупочных интервенций государство для поддержки производителей приобретает у аграриев зерно в интервенционный фонд, а в рамках товарных - продает, чтобы не допустить роста цен.

О возобновлении продажи зерна из госфонда Национальная товарная биржа объявила 14 января 2021 года, первые торги прошли 20 января.

Интервенции по закупке зерна в последний раз проводились для урожая 2016 года.

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