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Пандемия COVID-19

Глава РСПП допустил, что ПМЭФ может пройти в очном режиме

В прошлом году форум должен был состояться 3-6 июня, но был отменен в связи с коронавирусом

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин не исключает, что Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет в очном режиме. Об этом он заявил в ходе встречи президента Киргизии Садыра Жапарова с представителями деловых кругов РФ.

"Нельзя исключать, что наш Роспотребнадзор даст добро на более живой характер Петербургского международного экономического форума. Не исключено, что в конце июня сможем встретиться в Санкт-Петербурге", - сказал глава РСПП.

Ранее сообщалось, что XXIV Петербургский международный экономический форум, который должен был пройти 3-6 июня 2020 года, был отменен в связи с коронавирусом.

Теги
КиргизияРоссияПандемия COVID-19Жапаров, Садыр Нургожоевич
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