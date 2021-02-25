Кремль приветствует успехи КНР в борьбе с нищетой, достигнутые вопреки пандемии

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствует победу Китая, которую страна одержала над абсолютной нищетой. Особенно, по его словам, это важно на фоне явлений, вызванных распространением коронавируса.

"Мы приветствуем успехи наших китайских партнеров. Китай - это очень большая страна с очень большим населением. Поэтому такие успехи, конечно, говорят о том, что развитие идет планомерно, несмотря на все сложности, которые возникают в связи с кризисом ковидным и постковидными явлениями", - сказал Песков журналистам на брифинге в четверг. Представитель Кремля подчеркнул, что несмотря на указанные сложности, "нашим китайским партнерам удается поступательно поддерживать развитие".