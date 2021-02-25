"Каспийский трубопроводной консорциум" впервые выплатит дивиденды

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. "Каспийский трубопроводной консорциум" (КТК) в 2021 году впервые планирует выплатить дивиденды. Решение об объеме будет принято в мае, первая выплата, в том числе за IV квартал 2020 года, будет проведена в июле, сообщил журналистам глава компании Николай Горбань.

"Финансовые показатели в 2020 году позволили полностью в этом году погасить долг перед акционерами по первоначальному займу на строительство трубопроводной системы. Мы выплатили последнюю ее часть в размере $990 млн, - сказал Горбань. - В этом году мы планируем приступить к начислению и выплате дивидендов с учетом уже IV квартала 2020 года. Размер дивидендов я не скажу, решение будет на майском заседании".

По его словам, у компании уже есть утвержденная акционерами дивидендная политика, по которой выплаты могут составить до 100% от чистой прибыли. "Первая выплата ожидается в июле этого года, где будет уже учтена сумма [чистой прибыли] за IV квартал", - добавил Горбань.

Результаты за 2020 год

КТК в 2020 году получил $630 млн чистой прибыли и $2,1 млрд выручки. В 2019 году чистая прибыль консорциума составила $805 млн.

"В 2020 году общий объем выручки составил $2,1 млрд, прибыль до налогообложения составила чуть более $870 млн, прибыль компании составила чуть более $630 млн", - сказал глава компании.

По его словам, в прошлом году во все уровни бюджета России было направлено $284 млн, в бюджеты Казахстана - более $86 млн.

КТК получил от компаний заявки на прокачку 67,5 млн т нефти, в 2020 году было отгружено 59 млн т, сообщил Горбань. "В 2020 г. объемы перекачки нефти составили чуть более 59 млн т. К сожалению, это на 6 млн т меньше того плана, который был. Мы планировали 65 млн т с небольшим. Снижение объемов связано с пандемией коронавируса, ограничениями на добычу нефти в рамках ОПЕК+", - отметил он.

"Что касается планов на 2021 год, то заявок от грузоотправителей у нас на 67,5 млн т. Будут ли все заявки выполнены - мы не знаем. Все зависит от конъюнктуры на мировом рынке", - добавил глава компании.