Мишустин заявил, что РФ рассчитывает на восстановление роста товарооборота с Киргизией

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Россия приветствует настрой нового руководства Киргизии на продолжение развития сотрудничества между двумя странами и рассчитывает на возобновление роста российско-киргизского товарооборота. Об этом в четверг заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

"Мы приветствуем ваш принципиальный подход к тому, чтобы развивать сотрудничество с Россией, главным союзником и стратегическим партнером Киргизии. Очень важно также, что вы особую роль отводите русскому языку", - сказал Мишустин.

Он отметил, что Россия остается одним из ведущих внешнеторговых партнеров Киргизии, несмотря на сокращение из-за пандемии товарооборота двух стран на 10% - до $1,7 млрд. Российский премьер при это обратил внимание на рост объема торговли сельскохозяйственной продукцией. "Рассчитываем, что общими усилиями мы восстановим динамику торгово-экономических отношений", - сказал премьер-министр РФ, отметив, что эта задача возложена на российско-киргизскую межправительственную комиссию.

По словам Мишустина, на экономическом развитии Киргизии позитивно сказывается в том числе участие республики в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Кроме того, он отметил, что по линии российско-киргизского фонда развития реализуется более 2,8 тыс. проектов на общую сумму около $430 млн, выполняются также программы поддержки в сфере экспорта. "Мы рассчитываем, что вы будете продолжать так же внимательно относиться к правам и законным интересам российских инвесторов, граждан, обеспечите им достойные условия для расширения своей деятельности на вашем рынке", - сказал глава правительства РФ.

Он поздравил своего собеседника с избранием на пост президента Киргизии и назвал важным, что первый свой зарубежный визит в качестве главы государства Жапаров совершил в Россию. "Мы искренне заинтересованы в том, чтобы вывести наше взаимодействие на новый высокий уровень, наполнить его хорошим содержанием, совместными проектами", - сказал Мишустин. Он также выразил надежду на встречу с главой правительства Киргизии Улукбеком Мариповым на следующем заседании межправительственного совета ЕАЭС.