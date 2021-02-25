Путин встретится с главой ТПП Катыриным

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет встречу с главой Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергеем Катыриным. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что Путин в четверг работает в Кремле. "У него на докладе в середине дня будет глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин", - сказал пресс-секретарь.

Песков напомнил, что встреча пройдет в преддверии очередного съезда Торгово-промышленной палаты, который состоится 26 февраля. Он добавил, что ТПП - очень важный орган с точки зрения улучшения работы бизнеса, взаимодействия с международными промышленными организациями, законотворческой деятельности, профессиональной экспертизы.

Помимо этого у Путина в четверг также запланированы непубличные встречи, добавил пресс-секретарь главы государства.