Российские банки в январе выдали на 11% больше ипотечных кредитов

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Российские банки в январе 2021 года выдали 86 тыс. ипотечных кредитов, что на 11% больше, чем в том же месяце 2020 года. Такое количество выдач является рекордным для первого месяца года, говорится в сообщении Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

"Прошлый год был рекордным для ипотечного кредитования, несмотря на пандемию. В январе продолжили действовать те же факторы, которые оказывали поддержку этому сегменту и раньше: благодаря снижению Банком России ключевой ставки и продлению программы льготной ипотеки полная стоимость кредита за год в среднем снизилась с 10,3% годовых до 8,7% годовых, а высокое качество новых заемщиков позволило банкам и дальше наращивать кредитные портфели", - приводит пресс-служба ОКБ слова генерального директора бюро Артура Александровича.

Среди 30 регионов, лидирующих по количеству выданных ипотечных кредитов, наибольший рост выдач наблюдался в Тюменской области (рост на 26% к январю 2020 года), Краснодарском крае (25%), Оренбургской области и Удмуртской республике (по 24%).