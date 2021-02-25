Кабмин смягчит ответственность медработников, работающих с сильнодействующими лекарствами

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Кабмин планирует смягчить ответственность медицинских работников, которые работают с сильнодействующими обезболивающими лекарствами. Об этом сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг на заседании правительства, где рассматривается пакет соответствующих законопроектов.

"Врачам, фармацевтам, другим сотрудникам медицинских учреждений не будет грозить уголовная ответственность, когда препарат теряется по недосмотру или неосторожности, если это не принесло никакого вреда другим людям и потеря зафиксирована специальной комиссией", - пояснил Мишустин.

Он напомнил, что имели место случаи, когда "помогая пациентам, врачи пострадали за формальные нарушения процедур". "Безусловно, надо очень внимательно следить за тем, как используются такие сильные препараты, но и чрезмерное наказание за непредумышленные ошибки также недопустимо, - резюмировал премьер. - Нужно создавать условия для врачей, чтобы они могли спокойно работать".

Говоря о других вопросах повестки дня, премьер напомнил, что открытие российского страхового рынка для иностранных компаний позволит усилить конкуренцию в этой сфере.

"Открытие рынка позволит усилить конкуренцию в страховой сфере, предложить российскому бизнесу и нашим гражданам новые услуги, а в перспективе упростить условия для привлечения в страну тех зарубежных инвесторов, которые привыкли работать с иностранными страховыми компаниями", - отметил глава правительства.

По его словам, в повестку дня заседания включены несколько законопроектов, которые позволят работать в стране филиалам иностранных страховых компаний. Мишустин напомнил, что такие обязательства Россия приняла в рамках присоединения к Всемирной торговой организации. "Зарубежные компании смогут заниматься добровольными видами страхования, перестрахованием, а также ОСАГО, - рассказал Мишустин. - Для них будет установлено требование формировать гарантийный депозит. Он должен быть не ниже минимального уровня, определенного для уставного капитала российских страховых компаний". Лицензированием и аккредитацией зарубежных филиалов будет заниматься Банк России по принципу одного окна.

"Разумеется, эти филиалы будут уравнены не только в правах, но и в требованиях к выполнению своих обязательств перед российскими партнерами, - подчеркнул глава правительства. - Нельзя, например, будет навязывать дополнительные услуги или не выполнять условия контракта".