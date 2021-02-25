Глава "Открытия": санкционные риски не окажут большого влияния на финансовый рынок РФ

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Глава группы "Открытие" Михаил Задорнов надеется, что возможные новые антироссийские санкции не окажут сильного влияния на финансовый рынок РФ.

"Российские активы торгуются с определенным дисконтом. В этот дисконт, безусловно, заложены некие санкционные ожидания. Наша надежда на то, что эти риски не реализуются или будут минимальными. Я имею в виду, они не уйдут в какие-то сектора или более серьезные именно санкции, которые затронут финансовый рынок", - сказал он в ходе пресс-конференции.

Задорнов добавил, что есть основания полагать, что ситуация будет развиваться по благоприятному сценарию.