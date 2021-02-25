Глава "Открытия" сравнил биткойн с финансовой пирамидой "МММ"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Биткойн не имеет реальной потребительской стоимости и схож с финансовой пирамидой "МММ", которую основал в прошлом веке Сергей Мавроди. Об этом в эфире "Россия-24" заявил глава банка "Открытие" Михаил Задорнов.

"Был Мавроди и "МММ", для меня биткойн это синоним примерно этой же пирамиды. Это актив, за которым не стоит абсолютно никакой реальной потребительской стоимости. Это абсолютная случайность и воспринимать ее как реальный инвестиционный актив было бы очень странно", - сказал Задорнов.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".