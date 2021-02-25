Росрыболовство планирует предложить ИП концепцию "социального рыболовства"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Росрыболовство планирует предложить индивидуальным предпринимателям концепцию "социального рыболовства". Об этом в ходе конференции в ТАСС сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

"Мы в 2021 году планируем посмотреть и, возможно, предложить уже концепцию "социального рыболовства". Если в общих чертах - это по сути дела создание рыболовства на базе индивидуального предпринимательства - то есть, с небольшими объемами квот для добычи, с ограничениями по размеру используемых судов и видам биоресурсов, но при этом с обязательствами реализации этой продукции через уполномоченные регионами рынки, либо через определенные системы сбора этой продукции. Мы сейчас такой механизм прорабатываем, если предложения будут всеми поддержаны, в 2021 году мы с такой инициативой сможем выйти", - сообщил он.

По словам Шестакова, "социальное рыболовство" будет небольшим объемом с точки зрения промышленного рыболовства, однако позволит создать порядка 500 малых компаний, которые смогут осуществлять этот вид деятельности и реализовывать свою продукцию в прибрежных регионах. Шестаков напомнил, что механизм стимулирования прибрежного рыболовства уже реализован через увеличения объемов квот для предприятий, которые привозят рыбу в свежем, живом и охлажденном виде, и помогает нарастить поставки свежей продукции на внутренний рынок.

"Мы не планируем ограничить их (ИП - прим. ТАСС) малоликвидными какими-то объектами, мы хотим сделать такой пакет, который был бы экономически оправдан для такого судна и осуществления такого вида деятельности", - добавил глава ведомства.