Росрыболовство: мощности по хранению рыбы достаточны, приостановки промысла не ожидается

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Мощности для хранения рыбы в России достаточны, приостановки промысла из-за проблем с отгрузкой продукции в портах Китая не планируется. Об этом в ходе конференции в ТАСС сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

"В целом можно отметить, что сложной или патовой ситуации нет. Мы внимательно смотрели и думали, что, возможно, к 1 марта у нас не будет хватать мощностей для хранения рыбной продукции и придется, по сути, останавливать промысел. Но сейчас ситуации выравнивается. Часть продукции поехала внутрь Российской Федерации. Сейчас довольно неплохой запас холодильных мощностей на Дальнем Востоке", - сказал он.

По словам Шестакова, 80% мощностей свободны, что составляет порядка 120 тыс. тонн. "Плюс транспортные суда осуществили разгрузку, сейчас мы наблюдаем, что на транспортных судах объем хранения может составить порядка 1 млн 100 тыс. тонн, поэтому в целом ситуация текущая достаточно неплохая. Приостановки промысла не будет", - подчеркнул он.

При этом он отметил снижение объемов добычи минтая, что обусловлено как ограничениями на выгрузку в Китае, так и достаточно плохими погодными условиями. "Надеемся, что мы сможем за март в рамках минтаевой путины объем нарастить. То, что не доберем в путину А, осенне-весеннюю, мы надеемся выловить в осеннюю путину сезона Б", - считает Шестаков.

Глава ведомства напомнил, что российские рыболовецкие суда столкнулись с определенными трудностями по выгрузке продукции в основных портах Китая, Далянь и Циндао. Он отметил, что сейчас Далянь возобновил работу по перевалке, но только контейнерами. "Сейчас наш пункт перевалки - это Пусан, через который идет достаточно большое количество рыбной продукции для хранения и частично дальнейшего транзита в Китай. Надеемся, что сейчас в Даляне смогут выстроить логистически работу портов таким образом, что пропускная способность перевалки контейнерных грузов увеличится в разы, и те суда, которые сейчас находятся на выгрузку, смогут ее осуществить", - сказал Шестаков.

Он добавил, что стратегической задачей России является увеличение экспорта, что достигается как за счет роста возможности хранения продукции внутри России, так и изменения потоков. Среди перспективных направлений поставок он назвал страны Европейского Союза, Японию и Корею, а также государства Ближнего Востока. "Сейчас предстоит задача открытия рынков Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии для того, чтобы нашу рыбную продукцию туда поставлять", - считает Шестаков.