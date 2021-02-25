Член правления ВТБ прогнозирует тренд на повышение ипотечных ставок в 2021 году

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Член правления ВТБ Дмитрий Пьянов прогнозирует тренд на повышение ставок на российском рынке ипотеки в 2021 году. Об этом он заявил в ходе телефонного звонка с инвесторами и аналитиками.

"Я предвижу тренд к повышению ставок на ипотеку в течение 2021 года", - сказал банкир. Он уточнил, что оказывать давление на ставки будут, в частности, постепенное сворачивание льготной программы кредитования при покупке жилья в новостройках и сигналы регулятора по повышению ключевой ставки.