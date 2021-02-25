Новые технологии могут дополнительно принести "Газпром нефти" 130 млрд рублей

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Суммарный доход от реализации более 100 технологических проектов в области разведки и добычи может принести "Газпром нефти" в долгосрочной перспективе дополнительно 130 млрд рублей, 110 млн тонн нефтяного эквивалента добычи углеводоров, а также обеспечить прирост запасов почти на 600 млн тонн н. э. Об этом сообщает "Газпром нефть".

"Всего портфель технологических проектов "Газпром нефти" до 2025 года включает в себя свыше 100 продуктов. Суммарный доход от их реализации в долгосрочной перспективе оценивается в 130 млрд рублей, объем дополнительной добычи - в 110 млн тонн н. э., а прирост запасов - почти в 600 млн т н. э.", говорится в сообщении.

В 2020 году компания создала 13 новых технологических продуктов для повышения эффективности поиска и добычи углеводородов. Экономический эффект от их внедрения может в пять раз превысить объем инвестиций на их разработку и составить свыше 7 млрд рублей.

"Цифровые и технологические продукты позволят компании сократить затраты и повысить эффективность проектов по разведке и добыче традиционной и "трудной" нефти. Новые решения будут востребованы при обустройстве месторождений и доставке грузов, сейсморазведке, поиске скрытых нефтеносных интервалов и повышении нефтеотдачи зрелых активов, строительстве высокотехнологичных скважин и операциях гидроразрыва пласта. Они обеспечат компании около 200 тысяч тонн дополнительной добычи до 2025 года, а также будут коммерциализированы на внешнем рынке", - добавили в компании.

Ранее в интервью ТАСС директор по технологическому развитию "Газпром нефти" Алексей Вашкевич говорил, что компания изучает возможность коммерциализации своих технологий, что может принести дополнительную выручку до 20 млрд рублей в диапазоне трех лет. Компания прорабатывает, в том числе, и экспортное направление.

По словам Вашкевича, в будущем без новых решений сохранять конкурентоспособность будет все сложнее. Поэтому компания приняла осознанное решение двигаться в сторону активного технологического развития, понимая, что окно возможностей со временем "схлопнется". В ближайшее время коммерциализация может коснуться продуктов, связанных с программными решениями,например, платформы для моделирования, оптимизации и контроля операций гидроразрыва пласта - "Кибер ГРП".