Россельхознадзор ограничил ввоз птицеводческой продукции из Эстонии

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Россельхознадзор с 25 февраля ввел запрет на поставки птицеводческой продукции из Эстонии из-за угрозы распространения птичьего гриппа. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"В связи с ухудшением на территории Эстонии эпизоотической обстановки по высокопатогенному гриппу птиц с 25 февраля 2021 года вводятся временные ограничения на экспорт в Российскую Федерацию из Эстонии следующей продукции: живая птица и инкубационное яйцо; мясо птицы, готовая мясная продукция из птицы и всех видов птицеводческой продукции, содержащей в своем составе продукты переработки птицы, за исключением товаров подверженных обработке", - говорится в сообщении.

Также запрещен ввоз бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц, ограничен транзит с территорий Эстонии по территории России живой птицы.