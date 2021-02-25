{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россельхознадзор ограничил ввоз птицеводческой продукции из Эстонии

Решение связано с угрозой распространения птичьего гриппа

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Россельхознадзор с 25 февраля ввел запрет на поставки птицеводческой продукции из Эстонии из-за угрозы распространения птичьего гриппа. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"В связи с ухудшением на территории Эстонии эпизоотической обстановки по высокопатогенному гриппу птиц с 25 февраля 2021 года вводятся временные ограничения на экспорт в Российскую Федерацию из Эстонии следующей продукции: живая птица и инкубационное яйцо; мясо птицы, готовая мясная продукция из птицы и всех видов птицеводческой продукции, содержащей в своем составе продукты переработки птицы, за исключением товаров подверженных обработке", - говорится в сообщении.

Также запрещен ввоз бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц, ограничен транзит с территорий Эстонии по территории России живой птицы.

Теги
ЭстонияРоссия
ЦБ установил факты манипулирования физлицами акциями "Газпрома", Сбербанка и Мосбиржи
Также сделки совершались с бумагами "Башнефти", ГМК "Норильский никель", "Лукойла", банка ВТБ, "Магнита", "Роснефти", "Мосэнерго" и ТГК-14
Читать полностью