Росрыболовство заявило, что цена на красную икру упадет с появлением новой икры

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Цена на красную икру в России стабилизировалась, с появлением на рынке новой икры она упадет. Такую оценку ТАСС высказал глава Росрыболовства Илья Шестаков.

"Безусловно, когда будет новый урожай, цена упадет. Сейчас она стабилизировалась, сейчас спроса такого нет и она будет на том же уровне, на котором она сформировалась", - сказал он.

Шестаков отметил, что пока прогноза по производству красной икры в России нет, потому что прогнозы по путине лососевых рыб являются предварительными. При этом он подчеркнул, что вся икра, продающаяся в точках организованной торговли, является неконтрафактной. "В рамках стихийной торговли, на рынках, мы допускаем, что есть икра контрафактная", - добавил он.

По словам Шестакова, определить долю контрафактной икры достаточно сложно.