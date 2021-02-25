ФАС проверяет обоснованность цен на минеральные удобрения

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит проверку обоснованности цен на рынке минеральных удобрений, говорится в сообщении ведомства.

"Служба проведет совещания с крупнейшими производителями минеральных удобрений по ситуации с поставками товара для нужд российских потребителей. Территориальные управления ФАС России проводят соответствующие проверки на региональном уровне", - отмечается в сообщении.

В ближайшее время анализ ситуации будет завершен, и при наличии признаков завышения цен ФАС примет адекватные меры реагирования.

В середине февраля первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов сообщал, что министерство обратилось в ФАС в связи с колебанием цен на удобрения выше инфляции. По его словам, стоимость аммиачной селитры на 1,5-2% превышает уровень инфляции, цена калийных удобрений за год осталась без изменений, больше всех подрожали аммофос и сложные удобрения.