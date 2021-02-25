Оборот Bayer в России за 2020 год вырос на 17%

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Оборот немецкого медико-биологического концерна Bayer в России за 2020 год вырос на 17% и составил €888 млн. Об этом говорится в сообщении компании.

"Продажи международного медико-биологического концерна Bayer в России за 2020 год увеличились до €888 млн, рост составил 17%. Показатель роста продаж учитывает корректировки курсов валют и продажи активов", - отметили в компании.

В сообщении указывается, что оборот рецептурных лекарственных препаратов (дивизион Pharmaceuticals) вырос на 31% (с учетом корректировки курсов валют и продажи активов) и достиг €451 млн. Продажи безрецептурных продуктов (дивизион Consumer Health) составили €198 млн, что на 2,5% ниже показателя 2019 года с учетом корректировки курсов валют и продажи активов. Сокращение обусловлено изменением порядка оформления внутренней отчетности. Без учета этих изменений рост этого направления составил 2,8%.

Продажи сельскохозяйственного бизнеса Bayer (дивизион Crop Science), который объединяет производство семян и средств защиты растений, в 2020 году выросли на 14,3% с учетом корректировки курсов валют и продажи активов, до €240 млн.

В компании напомнили, что в 2020 году Bayer представил новые планы расширения локализации производства в направлении сельского хозяйства и безрецептурных препаратов. Компания планирует к 2023 году производить в России не менее 50% своей продукции.

Bayer - международный концерн с экспертизой в области естественных наук: здравоохранения и сельского хозяйства.