Гватемала зарегистрировала вакцину "Спутник V"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" зарегистрирована Министерством здравоохранения Республики Гватемала. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"Регистрация вакцины осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Гватемала стала 37-й страной, где одобрено применение вакцины "Спутник V", - пояснили в фонде.

Гватемала стала третьим государством в Центральной Америке, которое зарегистрировало вакцину "Спутник V", добавил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

О вакцине

"Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. В настоящее время она зарегистрирована также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте и Гондурасе.