Эксперт оценил потери Киева от "Северного потока - 2" в более чем $1 млрд в год

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Украина окажется в самом крупном проигрыше от завершения проекта "Северный поток - 2" и будет терять более $1 млрд в год. Такое мнение высказал в опубликованной в четверг в газете The New York Times статье директор программы России и Евразии в Университете Тафтса в Бостоне (штат Массачусетс) Крис Миллер.

"В очевидном проигрыше от строительства трубопровода окажется только Украина. Большая часть российского газа в Европу в настоящий момент поставляется через эту страну. Если "Северный поток - 2" будет завершен, а Россия затем сократит поставки газа через Украину, то Киев будет терять более $1 млрд в год на сборах за транзит", - пояснил автор многочисленных статей, посвященных РФ. По его убеждению, подобный сценарий событий явится "дополнительным ударом" для властей Украины.

С точки зрения Миллера, завершение проекта незначительно скажется на энергетической безопасности большинства стран Европы. В качестве примера в статье приводятся Польша и Литва, закупающие сжиженный природный газ в США или Норвегии. На основании этого эксперт делает вывод о том, что "Северный поток - 2", скорее, "служит привлекательной мишенью для желающих проверить на прочность степень влияния России". В увязке с этим упоминаются и угрозы США ввести санкции против участников проекта. "Введение санкций позволяет американским законодателям звучать жестко [по отношению к руководству РФ] без особых последствий", - заметил Миллер, напоминая о том, что гипотетическая остановка реализации проекта не наносит экономического ущерба Соединенным Штатам.

О санкциях и о проекте

США ранее приняли ряд законов, которые подразумевают санкции против участников "Северного потока - 2". Речь идет о законах "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) и "О защите европейской энергетической безопасности" (PEESA).

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. метров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но в декабре 2020 года Nord Stream 2 AG возобновила прокладку трубы, построив 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. "Газпром" рассчитывает на ввод "Северного потока - 2" в эксплуатацию в разумные сроки.