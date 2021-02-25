Центр "Композитная долина" начнет работать в Тульской области в 2023 году

ТУЛА, 25 февраля. /ТАСС/. Инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) "Композитная долина", постановление о создании которого в январе подписал премьер-министр Михаил Мишустин, начнет работать в Тульской области в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона по итогам совещания у губернатора Алексея Дюмина.

"В ходе совещания была представлена управленческая структура "Композитной долины" и дорожная карта проекта. Центр должен начать работу в 2023 году", - говорится в сообщении на сайте областного правительства.

Губернатор отметил необходимость сосредоточиться на вопросах подбора современного оборудования для заказчиков, обеспечения центра учеными и персоналом. "Этот проект позволит нам серьезно нарастить научную базу региона. Использовать новые налоговые инструменты для стимулирования инновационных компаний и ученых, сертификации и разработки прототипов уникальной продукции для ее дальнейшего производства", - приводит пресс-служба слова Дюмина.

Первый заместитель губернатора Вячеслав Федорищев на совещании представил гендиректора фонда "ИНТЦ "Композитная долина" Дмитрия Бочкарева, который был назначен на эту должность распоряжением премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Ранее Бочкарев работал старшим вице-президентом "Промышленно-металлургического холдинга" (ООО УК "ПМХ"). "Алексей Дюмин поручил Дмитрию Бочкареву организовать заседание наблюдательного совета фонда для утверждения организационно-технических решений и управленческой структуры, а также ускорить все юридические процедуры по созданию фонда и управляющей компании центра", - добавили в пресс-службе.

Постановление о создании в Тульской области ИНТЦ "Композитная долина" глава кабмина подписал 21 января 2021 года. В числе основных видов деятельности центра - разработка и создание многофункциональных материалов, химических компонентов и технологии их производства, конструирование и производство изделий из композиционных материалов. Заинтересованность в участии в проекте ИНТЦ подтвердили 39 компаний, среди которых структуры Росатома, "Газпром нефть", Объединенная авиастроительная корпорация (ПОА "ОАК").

Планируется, что "Композитная долина" будет располагаться на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Узловая" и займет площадь около 29 га.