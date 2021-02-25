Северная Македония намерена закупить партию вакцины "Спутник V"

ЗАГРЕБ, 25 февраля. /ТАСС/. Северная Македония закупит партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом в четверг сообщил министр здравоохранения республики Венко Филипче в Twitter .

"Со вчерашнего дня мы начали процедуру закупки 100 тыс. доз российской вакцины по тому же принципу, как и у других производителей. Мы активно обсуждаем сроки поставки препарата с представителями посольства России", - написал Филипче.

В настоящее время в республике ведется процесс иммунизации с использованием препарата от коронавируса, разработанного американской компанией Pfizer совместно с ее германским партнером BioNtech, выделенного Сербией для сотрудников сферы здравоохранения. Речь идет о 8 тыс. доз препарата, которых, по оценке министра, хватит для завершения первого этапа вакцинации 4 тыс. медицинских работников. Ожидается, что вакцинация медицинского персонала завершится в течение 14 дней, после чего прививать начнут людей с хроническими заболеваниями и граждан пожилого возраста.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину "Спутник V" и уже подала заявку на регистрацию этого препарата в ЕС, а также во Всемирную организацию здравоохранения. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 5 февраля заявил, что Европейское агентство лекарственных средств сможет сертифицировать "Спутник V", так как его высокая эффективность уже подтверждена.

Первой страной ЕС, куда были доставлены образцы вакцины "Спутник V" для проведения исследований, стала Венгрия. О возможности использования или производства у себя российского препарата в случае его одобрения уже высказались Австрия, Греция, Германия, Италия, Словения, Чехия, Финляндия. Власти Хорватии не исключают возможность приобретения препарата еще до одобрения ее применения Европейским агентством.