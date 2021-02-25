ЦБ установил новые параметры для безотзывных кредитных линий

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Банк России установил новые параметры безотзывных кредитных линий. В частности, совокупный лимит по этому финансовому инструменту будет установлен на уровне 4 трлн рублей, изменения вступят с 1 апреля 2021 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

На прошлой неделе глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщала, что регулятор планирует вернуться к плану сворачивания программы безотзывных кредитных линий.

"Совет директоров Банка России принял решение об изменении параметров безотзывной кредитной линии (БКЛ), открываемой Банком России системно значимой кредитной организации (головной кредитной организации и (или) участникам банковской группы) (СЗКО) с 1 апреля 2021 года в соответствии с договором об открытии БКЛ", - говорится в сообщении.

Согласно изменениям, с 1 апреля 2021 года максимальный совокупный лимит по безотзывным кредитным линиям будет установлен на уровне 4 трлн рублей, сейчас лимит составляет 5 трлн рублей.

Кроме того, изменится плата за право пользования безотзывной кредитной линией. Сейчас она находится на отметке 0,15%. Такой уровень сохранится для открываемых безотзывных кредитных линий до 30 сентября 2021 года. Однако с 1 октября плата составит уже 0,5%. По ранее открытым линиям плата сохранится на прежнем уровне до истечения их срока.

Причины изменений

В регуляторе пояснили, что действующие параметры безотзывных кредитных линий были установлены Банком России в марте 2020 года в качестве мер поддержки системно значимых банков в условиях распространения коронавируса. Эти меры носили временный характер и 31 марта 2021 года срок их действия завершится.

"За время действия мер поддержки ситуация с ликвидностью в российском банковском секторе улучшилась. Объем финансовых инструментов на российском рынке, соответствующих критериям их включения в состав высоколиквидных активов (ВЛА), достаточен для их приобретения СЗКО в целях соблюдения норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ) и, как ожидается, продолжит увеличиваться в дальнейшем", - пояснили в ЦБ.

Кроме того, фактический объем открытых безотзывных кредитных линий на 1 января 2021 года составил 2,8 трлн рублей. Таким образом, действующий размер совокупного лимита является избыточным относительно объема открытых линий, в том числе в 2020 году, уточнили в Банке России.