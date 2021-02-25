Эксперты сомневаются в скором восстановлении мировой экономики к уровням 2019 года

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Восстановление мировой экономики до докризисных уровней может затянуться. К такому заключению пришли эксперты во время дискуссии НАУФОР "Экономика и рынки. Прогнозы 2021". По их мнению, на сегодняшний день также существует множество подводных камней, способных привести к очередным экономическим спадам.

"Неопределенность остается, и есть ощущение, что многие считают, что большая часть восстановления должна произойти в этом году, но я думаю, что это не очевидно", - сказал глава аналитического управления SberSIB Ярослав Лисоволик, добавив, что рост может быть дифференцированным. "Какие-то сектора экономики могут восстанавливаться быстрее, какие-то, которые были больше затронуты кризисом, будут испытывать долгосрочный остаточный эффект, в частности это касается сектора услуг", - пояснил он.

Кроме того, произошедший спад не является циклическим и не может быстро развернуться в обратную сторону, добавил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики "Альфа-капитал" Владимир Брагин. "Для того, чтобы обратно задействовать освободившиеся [в период пандемии] производственные и трудовые ресурсы, потребуется немного больше времени, чем это может сейчас показаться. Первый этап восстановления, он, конечно, V-образный, когда наиболее простые связки были восстановлены, но в дальнейшем оно может очень сильно замедлиться", - отметил специалист, добавив, что восстановительный рост в последующие годы может быть гораздо медленнее, чем после кризиса 2008 года.

В свою очередь заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин полагает, что мир все еще может столкнуться и с "черным лебедем", и с третьей волной коронавируса. "Мы чувствуем высокую концентрацию рисков. Поэтому есть негативные сценарии, когда мы видим и переход к умеренным минусам, и даже сценарий "черного лебедя". И такие возможности достаточно велики - это десятки процентов", - заявил эксперт.

Факторы неопределенности

С точки зрения восстановления рынка и экономики существует довольно много подводных камней, отметил Ярослав Лисоволик. В частности, в дальнейшем могут появиться долговые проблемы, и все ранее предоставленные беспрецедентные стимулы "вернутся с определенными издержками", как это было после кризиса 2008-2009 года, считает он. В свою очередь Владимир Брагин добавил, что некоторые развивающиеся рынки в этом вопросе вызывают особенное беспокойство.

Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова добавила, что фактор так называемых вмененных издержек станет наиболее актуальным для экономик в дальнейшем. "Мне кажется, теперь вся экономика будет переходить на такую систему работы (и постоянно закладывать специальные буферы, как у банков под плохие кредиты) - с пониманием, что кризис может случиться каждый год, и может быть связан с непредсказуемыми факторами, в том числе с климатическими, медицинскими и технологическими", - отметила она.

Из структурных факторов вызывает опасения достигнутый в кризис уровень безработицы, добавила Орлова. "Я бы уделяла внимание словам Джерома Пауэлла, который сказал, что оценки ФРС по безработице сейчас существенно расходятся с официальными данными. Мы знаем, что в США по официальным данным безработица снизилась примерно до уровня 6-7%, по оценке ФРС - это около 10%. Из структурных изменений меня бы беспокоила безработица, потому что в вопросе перестройки экономики - спрос на рабочую силу из каких-то секторов экономики будет падать, в каких-то расти, но это требует изменений в образовании, навыков, и это не происходит за год - два", - пояснила эксперт.

Кроме того, есть и опасения, что мировые регуляторы, ФРС США в том числе, недооценивают инфляционные риски, добавил Лисоволик. "Возможно, что есть такие вещи, которых они боятся еще больше - это дефляция. <…> Я считаю, что инфляция сейчас - это один из ключевых рисков. Добавлю, что проинфляционным фактором в последнее время была фрагментация цепочек добавленной стоимости, производственных цепочек, и вопрос в том, насколько это долговременный фактор. Возможно, что для восстановления этих цепочек потребуется время, и это будет сопровождаться продолжающимися проблемами с поставками, которые сейчас сказываются на инфляционных факторах", - рассказал он.

Еще одним фактором неопределенности для экспертов служат торговые войны, и все, что произойдет с торговыми ограничениями в течение 2021 года. "Здесь есть, с одной стороны, возможности нормализации отношений между США и КНР, но есть и риск того, что это противостояние станет более острым. Последний новостной фон пока что не успокаивает в этом отношении", - также отметил Лисоволик.