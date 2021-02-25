Акции GameStop значительно растут второй день подряд

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Акции компаний GameStop, AMC Entertainment Holdings, Koss Corp и ряда других компаний, которые оказались в центре скандала с атакой на биржи пользователей интернет-платформы Reddit, вновь растут второй день подряд.

Согласно данным нью-йоркской фондовой биржи, акции GameStop утром четверга выросли на 32,8% после роста почти в два раза в среду. Взрывной рост накануне мог объясняться переменами в руководстве - отставкой финансового директора компании Джима Белла, у которого были противоречия с другими представителями руководства. Однако в среду поднялись и продолжили рост в четверг акции ряда других компаний, которые были связаны с январской атакой. Акции AMC Entertainment Holdings в среду выросли на 18% и еще на 7,70% утром в четверг. Акции производителя наушников Koss Corp утром четверга взлетели на 58%.

Очевидных причин для столь быстрого роста акций перечисленных компаний нет, общая ситуация на биржах достаточно спокойная - основные индексы - Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq утром в четверг незначительно снижались, реагируя на остающиеся еще высокими данные по безработице в США. Впрочем, пока нет оснований говорить о новой масштабной атаке на манер той, что случилась в январе. На форуме Wallstreetbets (один из форумов на Reddit), где шла координация прошлой атаки, теперь пользователи сами пытаются определить причины происходящего.

В январе некоторые акции небольших компаний затронула волна взрывного роста. В частности, стоимость бумаг GameStop за месяц взлетела более чем на 2 000%. Причиной тому стал шорт-сквиз (short squeeze - стремительный рост цены актива), организованный частными трейдерами при помощи Reddit. В результате играющие на понижение хедж-фонды понесли миллиардные убытки. Манипуляции с данными ценными бумагами стали причиной резких колебаний на фондовом рынке США.