В Северной Осетии приняли законопроект об упрощенной системе налогообложения

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 февраля. /ТАСС/. Парламент Северной Осетии принял законопроект об упрощенной системе налогообложения для предпринимателей, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития республики.

"Предприниматели, которые в связи с отменой единого налога на вмененный доход перешли на упрощенную систему налогообложения, в течение двух лет будут платить налоги по сниженным ставкам в размере 1,5% и 7,5% в зависимости от объекта налогообложения. Речь идет о периоде 2021-2022 годов", - говорится в сообщении.

Законопроект разрабатывался региональным отделением партии "Единая Россия" совместно с министерством экономического развития и уполномоченным по защите прав предпринимателей республики.

Отмена ЕНВД с 1 января 2021 года затронула 7 460 субъектов малого и среднего бизнеса республики. Большинство из них смогли перейти на альтернативную в данном случае патентную систему налогообложения. Однако, по данным налоговой службы, около 580 организаций и 920 индивидуальных предпринимателей не вправе воспользоваться этой системой, что чревато для них существенным ростом налоговой нагрузки.

Для предотвращения спада в экономике в связи с возможным сокращением числа предпринимателей и ухода в теневой сектор, преодоления последствий, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, предложены пониженные налоговые ставки УСН: 1,5%, если объектом налогообложения являются доходы, и 7,5%, когда объектом выступают доходы за минусом расходов.

Указанные изменения коснутся организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров, оказывающих услуги общественного питания с площадью зала обслуживания не более 150 квадратных метров, а также реализующих маркированные товары. Полный перечень согласно кодам Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) прописан в законе.