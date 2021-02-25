Цены на бензин в России в январе выросли на 1%

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России в январе 2021 года выросли на 1% по сравнению с декабрем 2020 года. При этом производители бензина в январе подняли оптовые цены на 8,5%, сообщается в материалах Росстата.

В то же время в годовом выражении потребительские цены на бензин выросли на 3,3%, тогда как цены производителей подскочили на 9,7%.

Потребительские цены на бензин в январе в среднем по России превышали цены производителей в 2,2 раза (в январе 2020 года - в 2,4 раза).

В Росстате добавили, что за отчетный месяц повышение цен на бензин на 1% и более было отмечено в 28 субъектах России. При этом заметнее всего бензин вырос в цене в Республике Тыва - на 5,4%. Снижение цен наблюдалось в Камчатском крае - на 0,1%.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный выросли на 1,5% и 0,9% соответственно.