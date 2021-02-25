Росрыболовство за 2020 год изъяло 213 тонн незаконно добытых водных биоресурсов

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Инспекторы Росрыболовства в ходе проверок в 2020 году изъяли 213 тонн незаконно добытых водных биоресурсов. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий за 12 месяцев 2020 года было изъято 213 тонн незаконно добытых водных биоресурсов, 167 351 единица орудий лова и 11 391 единица транспортных средств", - отмечается в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, в 2020 году во внутренних водных объектах Российской Федерации государственными инспекторами отделов государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов было проведено 104 367 контрольно-надзорных мероприятий, что на 2,5% больше, чем в 2019 году (101 762 контрольно-надзорных мероприятия). В результате проведенных в 2020 году сотрудниками рыбоохраны рейдов было выявлено 98 910 нарушений законодательства в области рыболовства, сохранения водных биоресурсов и среды их обитания, что практически соответствует показателям за аналогичный период 2019 года (99 380 нарушений). Из них 65 873 выявленных правонарушения связаны с нарушением правил рыболовства.

По состоянию на 31 декабря 2020 года общая сумма административных штрафов, наложенных на правонарушителей, составила 329 млн 596 тыс. рублей. Общая сумма взысканных штрафов, с учетом поступлений за прошлые периоды, составила 236 млн 221 тыс. рублей. Показатель взыскания составил 71,67%.

Всего в 2020 году территориальными управлениями Росрыболовства было передано в следственные органы 3 371 материал на 3 492 человека.

Закупки 2020 года

В ведомстве также сообщили о том, что в 2020 году на обеспечение контрольно-надзорной деятельности территориальных управлений Росрыболовства из федерального бюджета были выделены дополнительные бюджетные средства в размере 1 млрд 650 млн рублей на приобретение техники и оборудования, что позволило значительно обновить транспортный парк органов рыбоохраны.

На эти средства были закуплены 424 автомобиля, 53 вездехода, 217 снегоходов, 29 катеров, 478 лодок, 533 лодочных мотора, 474 прицепа, 7 аэролодок, а также 18 жилых модулей и 1 тыс. 330 комплектов специальной форменной одежды.

В части межведомственного взаимодействия в 2020 году было проведено 27 729 контрольно-надзорных мероприятий совместно с сотрудниками МВД и Росгвардии, в ходе которых было пресечено 21 680 нарушений законодательства (21 479 за аналогичный период 2019 года).