Победители грантовых программ по IT в 2020 году получат 4,5 млрд рублей поддержки

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Победителями грантовых программ в 2020 году стали 278 проектов в сфере IT на сумму 4,5 млрд рублей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко по итогам проведения первого в этом году заседания президиума правкомиссии по цифровому развитию.

"В рамках проекта Минцифры удалось достичь ощутимых результатов в разработке и предоставлении мер поддержки, важных как для развития IT-отрасли, так и для цифровой трансформации бизнеса. Были востребованы гранты и льготные кредиты. В 2020 году победителями грантовых программ стали 278 проектов на сумму более 4,5 млрд рублей, текущий портфель кредитных соглашений составляет 35 млрд рублей", - сказал вице-премьер, отметив положительные достижения по федеральному проекту "Цифровые технологии".

В заседании также приняли участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, заместители министра цифрового развития - руководители федеральных проектов, а также представители других заинтересованных организаций.

На заседании была рассмотрена реализация федеральных проектов, которые курирует Минцифры, в том числе по вопросам развития отечественных технологий, поддержке компаний-разработчиков и стартапов, импортозамещения и формирования кадрового потенциала для цифровой экономики.

Замминистра цифрового развития Максим Паршин доложил о результатах по другому направлению федерального проекта "Цифровые технологии" - совместно с госкомпаниями-лидерами запущены значимые проекты по созданию квантового компьютера (Росатом) и квантовых линий связи (РЖД), сетей связи 5G (Ростех, "Ростелеком").

Заместитель министра цифрового развития, руководитель федерального проекта "Цифровое государственное управление" Олег Пак доложил об основных результатах по цифровизации госуправления. Он отметил, что число зарегистрированных пользователей ЕПГУ в настоящее время превышает 130 млн человек, за год прирост составил 29 млн человек. На портале за 2020 год было введено более 40 новых государственных услуг и запущено несколько суперсервисов.

Замминистра цифрового развития Евгений Кисляков сообщил о реализации проекта "Кадры для цифровой экономики": "Все результаты исполнены, перенос контрольных сроков по федеральному проекту не планируется. Среди ключевых социальных результатов - прирост бюджетных мест по IT-специальностям с 49,5 тыс. в год до 62 тыс. в год".

О грантовой поддержке

В сентябре 2020 года Минцифры РФ запустило конкурсы на получение грантовой поддержки проектов по разработке и внедрению российских цифровых решений на общую сумму 7,1 млрд рублей.

Грантовая поддержка осуществляется министерством в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" нацпрограммы "Цифровая экономика". Операторами грантовой поддержки выступают фонд "Сколково", Российский фонд развития информационных технологий (РФРIT), а также Фонд содействия инновациям (ФСИ).