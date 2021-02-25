В Минпромторге считают, что господдержка позволит исключить рост цен из-за маркировки

КРАСНОДАР, 25 февраля. /ТАСС/. Меры государственной поддержки позволят исключить существенное подорожание товаров из-за затрат на маркировку, которая поэтапно вводится в России для различных видов продукции. Об этом заявила в четверг глава департамента системы маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Екатерина Приезжева на совещании в Краснодаре, посвященном маркировке молочной продукции.

"В совокупности, учитывая те меры поддержки, которые сейчас готовит Минсельхоз, которые готовит Минпромторг, опасения, что стоимость кода [маркировки] существенно повлечет за собой удорожание продукции, безосновательны. Потому что как раз эти преференции и субсидирование затрат, которые несут производители на маркировку, на оснащение оборудованием, будут компенсироваться теми самыми мерами государственной поддержки", - сказала Приезжева.

Она, в частности, отметила, что Минпромторг в настоящий момент занимается внесением поправок в постановление правительства, утверждающее правила субсидирования из Фонда развития промышленности, чтобы расширить финансирование проектов, связанных с маркировкой. "После выхода этого постановления будет возможность выдавать льготные займы из этого фонда. Этот проект постановления подготовлен, он прошел все согласования уже и внесен нами в правительство", - сказала представитель Минпромторга.

Приезжева добавила, что разработаны и проходят согласование в заинтересованных ведомствах изменения в другое постановление кабмина, которое позволит средства, возвращающиеся в фонд за счет возврата займов на внедрение маркировки, а также за счет начисления связанных с маркировкой штрафов и комиссий, снова направлять на господдержку маркировки. Она подчеркнула, что изменения позволят в том числе предоставлять льготные займы производителям упаковки, что должно существенно снизить стоимость оборудования для нанесения маркировки и в конечном счете снизить стоимость упаковки.

Также Минпромторг подготовил изменение в постановление правительства, согласно которому будет составлен перечень необходимого для маркировки импортного оборудования, освобождающегося от ввозного НДС, сообщила Приезжева. Она подчеркнула, что это будет касаться уникального оборудования, которое не производится в России.

Производители заказывают маркировку типографиям

Как сообщалось, маркировка молочной продукции, которая была главной темой совещания в Краснодаре, будет вводиться поэтапно для разных видов продукции. С 1 июня 2021 года она станет обязательной для сыров и мороженого, с 1 сентября 2021 года - для продукции со сроком годности более 40 дней, с 1 декабря 2021 года - для продукции со сроком годности 40 дней и меньше.

По словам Приезжевой, к старту обязательной маркировки 90 типографий по всей стране будут полностью готовы к нанесению кодов на упаковку молочной продукции. "Сегодня 90 типографий, которые разбросаны по всей стране, готовы к промышленному нанесению кода маркировки. Кто-то, может быть, готов в меньшей степени, но они все будут готовы до 1 июня", - сказала она, добавив, что еще со 188 типографиями идет работа по их подготовке к нанесению кодов маркировки.

Представитель Минпромторга подчеркнула, что именно типографский способ маркировки, когда этим занимаются специально подготовленные типографии, является наиболее выгодным для производителей молочной продукции и позволяет не закупать и не устанавливать на своих предприятиях соответствующее оборудование.

"Ряд предприятий говорит о том, что необходимо делать реконструкцию, что оборудование не помещается. <…> Для того, чтобы не ввергаться в реконструкцию, не нести затраты на покупку оборудования, был разработан новый технологичный типографский метод. Этот метод выбрали на сегодня 70% производителей молочной продукции в качестве основного метода нанесения кода маркировки. Как раз он избавляет предприятия от необходимости закупать это оборудование", - сказала Приезжева.

Маркировка молока

Говоря о маркировке молочной продукции, член Совета по вопросам АПК при Совете Федерации Сергей Лисовский, в частности, отметил, что даже заметный рост цен у производителей можно компенсировать не за счет покупателей, а за счет снижения наценки в торговых сетях.

"По нашему анализу, наценка на молочную продукцию в торговых сетях составляет от 50% до 150%. Я уверен, что правительство найдет возможности, если входная цена увеличится за счет введения маркировки со стороны производителей [сделать так], чтобы эту компенсацию платил не потребитель, а торговые сети снизили свою торговую наценку. Это вполне реально", - считает Лисовский.

В свою очередь глава Центра отраслевой экономики Научно-исследовательского института Минфина (НИФИ) Инна Рыкова рассказала, что, по подсчетам НИФИ, влияние маркировки на стоимость молочной продукции будет незначительной. Она привела в пример мороженое, обязательная маркировка для которого будет введена с 1 июня. "Если посмотреть рост цены за шесть лет, то для мороженого это 1,61% влияния на цену. По нашим данным, средняя цена кода с учетом амортизации на шесть лет будет 0,83 рубля", - сказала Рыкова.

Глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров выразил мнение, что двухлетняя отсрочка введения обязательной маркировки должна быть распространена на все крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ), тогда как сейчас она касается только тех из них, кто сам торгует своей продукцией. Отвечая на это пожелание Приезжева отметила, что в Минпромторге уже готовят такой документ.

"Такой проект постановления готовится в Минпромторге. Мы согласны с позицией, что такую отсрочку нужно предоставить не только тем, кто реализует свою продукцию, но и всем малым предприятиям. Поэтому такие правки в проект постановлению выйдут, и такая отсрочка у всех крестьянско-фермерских хозяйств будет", - сказала Приезжева.

О внедрении маркировки в России

В России поэтапно вводится маркировка различных групп товаров, к 2024 году предполагается создание единой национальной системы маркировки и прослеживаемости товаров. Оператором системы маркировки является Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), созданный на основе государственно-частного партнерства.

Перед введением обязательной маркировки для той или иной группы товаров проводится эксперимент по внедрению маркировки с участием предприятий отрасли, затем маркировка вводится на добровольной основе. В настоящее время обязательной является маркировка лекарств, табака, обуви, меховых изделий, части товаров легкой промышленности, ряда других товарных групп. С 20 января 2021 года стартовала добровольная маркировка молочных продуктов.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.