Индексы РТС и Мосбиржи выросли на 0,31-0,72%

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Российский рынок акций в четверг торговался на положительной территории. Так, к вечеру индекс Мосбиржи вырос на 0,72%, до 3409,76 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,31%, до 1450,39 пункта.

Доллар по отношению к рублю на 19:36 мск вырос на 0,65%, до 74,19 руб., евро - на 1,25%, до 90,70 руб.

На внешних площадках преобладали покупки, нефть, несмотря на волатильность (за день ближайший фьючерс на нефть марки Brent потерял около 0,23%), удерживает ценовые рубежи в $67 за баррель.

"Голубиная риторика главы ФРС Джерома Пауэлла и приближение сроков принятия стимулов для экономики США поддерживают спрос на рисковые активы. Мартовский индекс потребительского климата Германии (Gfk) вышел сегодня лучше ожиданий. В США также опубликованы хорошие статданные - число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю составило 730 тыс. (прогноз 838 тыс.), базовые заказы на товары длительного пользования в январе (м/м) выросли на 1,4% (прогноз 0,7%), объем заказов на такие товары за первый месяц года увеличился на 3,4% при прогнозе в 1,1%", - рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Рынок акций

Акции сталелитейных компаний - "Северстали" (+3,2%), НЛМК (+3,26%) показывают опережающий рынок рост благодаря укреплению цен на сталь. "Поддерживает восстановление спроса и общее снижение доллара. Однако мы сдержанно смотрим на сектор, поскольку считаем, что существуют риски снижения цен на сталь", - пояснил главный исполнительный директор "ВТБ капитал инвестиции" Владимир Потапов.

Помимо прочего, акции "Северстали" поддержала и информация о том, что "Автоваз" договорился с компанией о поставках металлопроката в 2021 году, добавил аналитик "Фридом Финанс" Александр Осин.

В фаворитах роста на российском рынке сегодня и компании из финансового сектора. Так, расписки TCS по итогам дня прибавляли 2,46%, акции Сбербанка - около 1%.

"Акции компаний из финансового сектора являются сейчас лидерами роста и на глобальных рынках, и на российском рынке. Финансовый сектор является одним из наших фаворитов в 2021 году, поскольку мы ожидаем восстановления экономики после кризиса и улучшения финансовых показателей", - также отметил Владимир Потапов.

В акусайдерах торгов находятся акции ГМК "Норникель" (-5,7%). "Месячный простой двух рудников, остановленных в связи с потоплением, снизит годовой объем производства "Норникеля" на 1-4%. С учетом доли ГМК в мировом производстве никеля, составляющей 23%, такое сокращение добычи становится для цен мирового рынка металлов уже фактором сопоставимым по значимости с сокращением добычи странами ОПЕК+ . Исходя из исторических аналогий оно способно транслироваться в дополнительный прирост цен на рынке цветных металлов на 3-10%", - считает Александр Осин.

Между тем, с учетом этой оценки, регуляторы заинтересованы поспособствовать скорейшему восстановлению добычи "Норникеля". "В данной связи текущее снижение бумаг ГМК представляется краткосрочной тенденцией, обусловленной в том числе фактором снижения активности операторов рынка в ходе короткой торговой недели после праздников", - добавил эксперт.

В свою очередь старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова сказала, что при "пробое" уровня в 22 925 руб. за акцию компании новой целью распродаж окажется область в 21 970-22 000 руб.

Прогноз на 26 февраля

В пятницу Палата представителей США планирует провести первое голосование по пакету стимулов президента Джо Байдена на $1,9 трлн. Помимо этой темы, инвесторы будут следить за динамикой распространения коронавируса, новостями об успехах и трудностях проводимой массовой вакцинации, геополитическим фоном, отметил Александр Бахтин. Из статистики конца недели выделим данные по потребительской активности в Штатах в январе, добавил эксперт.

По оценкам "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи сформируется в пятницу в диапазоне 3375-3455 пунктов, по курсу рубля к доллару - 73,5-74,5 руб.

По мнению аналитика Александра Осина, в пятницу шансы повышения цен российского фондового сегмента вновь преобладают. Целевые диапазоны прогноза закрытия "Фридом Финанс" для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро составляют 3380-3450 пунктов, а также 73,35-73,75 руб. и 89,80-91,15 руб. соответственно.