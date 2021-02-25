Производители вакцин заявили, что пока не могут значительно нарастить поставки в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Западные производители вакцины от коронавируса признали, что пока не могут качественно нарастить поставки препаратов в страны ЕС из-за слабости их производств, хотя "работают над этим 24 часа в сутки". Об этом заявили в четверг на специальных слушаниях в Европейском парламенте руководители AstraZeneca Паскаль Сорио, CureVac Франц-Вернер Хаас и Moderna Стефан Бансель. С ними согласились принимавшие участие в слушаниях высокопоставленные представители Johnson & Johnson, Pfizer и Sanofi.

"Мы надеемся, что сможем наверстать поставки только во втором квартале. Мы работаем над этим 7 дней в неделю и 24 часа в сутки, однако нам не хватает производственных возможностей", - заявил Сорио.

Он отказался называть какое-либо количество доз вакцины, которые AstraZeneca сможет поставить во втором квартале. Его компания сократила свои поставки в ЕС на 60% в первом квартале 2021 года по сравнению с предзаказанными Еврокомиссией объемами. В первом квартале, повторил Сорио ранее сделанное компанией обещание, в страны ЕС поставят 40 млн доз до конца марта.

"К сожалению выработка вакцин на многих наших предприятиях оказалась ниже расчетной. Мы старались быть консервативными в своих оценках [при заключении контракта с Еврокомиссией в августе 2020 года]. Если бы мы смогли производить столько, сколько мы рассчитывали, мы бы смогли поставить полный объем", - добавил он.

Спрос перебивает предложение

Глава Moderna Стефан Бансель отметил, что производство вакцины его компанией страдает из-за нехватки компонентов вакцин, вызванной, в частности, резким ростом спроса в США.

Представитель Pfizer Анджела Хванг отметила, что на ЕС приходятся основные мощности компании, одним из ее ключевых заводов является предприятие в коммуне Пур на севере Бельгии. По ее словам, компания намерена произвести в странах ЕС до 70% от всего объема вакцины Pfizer, которая будет произведена в мире.

Она повторила, что Pfizer намерен произвести в 2021 году до 2 млрд доз вакцины, из которых 600 млн забронировал ЕС. Однако она призвала государства и институты Евросоюза "максимально активно инвестировать во всю цепочку производства вакцины - от исследований, до производства и логистики доставки".

Она также подчеркнула, что если ЕС хочет добиться от производителей вакцины трансферта технологий для расширения производства, ему также придется идти на крупные инвестиции, чтобы стимулировать компании делиться своими коммерческими разработками.

Представитель Johnson & Johnson Пол Штоффелс пообещал, что его компания сможет выполнить предзаказ ЕС в 200 млн доз вакцины на протяжении всего 2021 года. Он, однако, не дал прямого ответа на вопрос, сможет ли компания начать поставки в течение нескольких дней после даты, когда Европейское агентство лекарственных препаратов (ЕМА) сертифицирует их вакцину в ЕС.

Срыв планов

В настоящее время в ЕС уже сертифицированы вакцины Pfizer, AstraZeneca и Moderna, остальные находятся в стадии испытаний или сертификации. Каждая из этих трех компаний значительно сократила поставки вакцины в ЕС в первом квартале по сравнению с предзаказанными объемами. В первом квартале Еврокомиссия ожидает получить 106 млн доз. Брюссель ожидает стабилизации поставок во втором квартале на уровне 300 млн доз за три месяца.

В этих условиях Еврокомиссия была вынуждена отодвинуть целевую задачу по вакцинации 70% взрослого населения ЕС с 1 июня на 21 сентября этого года.