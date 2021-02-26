Reuters: TikTok выплатит $92 млн для урегулирования судебных исков в США

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Китайская компания ByteDance, владеющая социальной сетью TikTok, согласилась выплатить $92 млн в рамках урегулирования коллективного иска в штате Иллинойс. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters .

По его информации, в прошлом году в Иллинойсе был сформирован коллективный иск против ByteDance и американского подразделения принадлежащей ей соцсети за предполагаемое нарушение ими норм безопасности хранения персональных данных. В частности, истцы утверждали, что руководство соцсети якобы передает биометрические данные пользователей третьим лицам.

"Несмотря на то, что мы не согласны с этими утверждениями, мы предпочитаем сосредоточиться на том, чтобы обеспечивать безопасную и интересную атмосферу в сообществе пользователей TikTok, вместо того чтобы вступать в длительные судебные распри", - приводит Reuters заявление руководства социальной сети.

Таким образом, компания готова выплатить $92 млн, которые будут распределены между порядка 20 истцами. Условия сделки должны быть одобрены судом.

14 августа прошлого года бывший тогда президентом США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, предписывающий ByteDance отказаться от всех связанных с соцсетью активов на территории Соединенных Штатов. В документе говорилось, что в течение 90 дней с момента публикации указа (с возможностью продления на 30 дней) Комитет по иностранным инвестициям США должен был обязать ByteDance и ее дочерние компании избавиться от всех активов и прав в стране. Опасения прежней администрации США в отношении TikTok были связаны с утверждениями, что руководство компании занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.

19 сентября 2020 года Трамп заявил журналистам, что одобрил сделку по приобретению американского сегмента TikTok компаниями Oracle и Walmart. Позже он уточнил, что дал лишь "предварительное согласие" на эту сделку. В феврале текущего года правительство США направило в федеральный апелляционный суд ходатайство с просьбой приостановить рассмотрение дела об ограничениях работы американского сегмента социальной сети TikTok.