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Пандемия COVID-19

Ливанским частным фирмам предоставили право на контракты с производителями вакцин

И.о. министра здравоохранения страны Хамад Хасан сообщил, что 13 фирм планируют оформить контракты с Россией о поставках "Спутника V", еще семь рассчитывают закупить вакцины китайской корпорации Sinopharm

БЕЙРУТ, 26 февраля. /ТАСС/. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил в четверг о предоставлении ливанским частным фирмам разрешения на переговоры с фармацевтическими компаниями, производящими вакцины против коронавируса.

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"Минздрав предоставил такие полномочия 20 частным фирмам, - сказал он в интервью каналу Tele Liban. - Из них 13 планируют оформить контракты с Россией о поставках препарата "Спутник V", и еще семь рассчитывают закупить вакцины китайской корпорации Sinopharm".

Как отметил Хасан, Минздрав Ливана "возьмет на себя ответственность за логистические вопросы и транспортировку вакцин, для хранения которых необходимы морозильные камеры, поддерживающие минусовую температуру".

Ранее глава Национального комитета по вакцинации Абдель Рахман Бизри сообщил ТАСС, что экспертный комитет при Минздраве Ливана одобрил 5 февраля экстренное использование российской вакцины "Спутник V".

В свою очередь вице-президент национальной фармацевтической компании Рувейда Дхам отметила в беседе с ТАСС, что ливанские предприниматели обратились к Российскому фонду прямых инвестиций с предложением рассмотреть вопрос о возможном производстве препарата "Спутник V" в Ливане. По ее словам, на базе существующих мощностей планируется производить свыше 50 млн доз ежегодно, однако в будущем объем продукции может быть увеличен.

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