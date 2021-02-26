Nikkei: Itochu и Air Liquide построят в Японии завод по производству сжиженного водорода

ТОКИО, 26 февраля. /ТАСС/. Японская Itochu и французская компания Air Liquide намереваются построить крупнейший в Японии завод по производству сжиженного водорода. Об этом в пятницу сообщила японская деловая газета Nikkei.

По данным издания, строительство может быть завершено во второй половине 2020-х годов. Отмечается, что на нем будут применены технологии, используемые при производстве сжиженного природного газа. Ожидается, что в сутки завод сможет производить порядка 30 тонн сжиженного водорода - этого объема хватит на полную заправку 42 тыс. водородных автомобилей. По данным издания, в Японии пока всего в день производится порядка 44 тонн сжиженного водорода.

В конце прошлого года газета Nikkei сообщала, что Япония к 2030 году в рамках политики по снижению выбросов углекислого газа намерена значительно увеличить долю использования водорода в энергетике и довести ее до 10 млн тонн в год. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в своей первой программной речи в октябре прошлого года поставил задачу свести в стране к нулю выбросы углекислого газа в атмосферу к 2050 году, в том числе за счет развития зеленой энергетики.