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Федеральные власти не будут стимулировать массовое разведение лосося в ДФО

По словам руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова, специалисты пока не могут точно просчитать биологические последствия массового разведения рыбы. Производства появятся в ограниченном количестве

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Власти не будут в массовом порядке создавать предприятия по разведению лосося на Дальнем Востоке и оказывать им масштабную поддержку. Об этом сообщил в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

"Массово - нет. В ограниченном количестве - да. Мы все-таки пока четко не можем просчитать биологические последствия вот этого массового разведения лосося. Государственная поддержка в рамках лососевых рыбозаводов точно не планируется", - сказал Шестаков.

Он уточнил, что для получателей участков под рыборазведение планируется ввести требование инвестиционного характера по строительству рыборазводного завода с определенными характеристиками.

На протяжении последних 30 лет вылов лосося находился на очень высоком уровне, его объемы достигали 1 млн тонн. В последние годы наблюдается снижение примерно до 60 тыс. тонн, искусственное воспроизводство также показывает не очень хорошие результаты. Оно активно развивается в южной части Сахалина, однако и там наблюдается тенденция к снижению.

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