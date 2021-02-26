Facebook восстановил все функции страниц австралийских СМИ в социальной сети

Пользователи социальной сети Facebook в Австралии с 26 февраля вновь могут читать и делиться местными и международными новостями на своих страницах. Все публикации на страницах австралийских СМИ были полностью восстановлены, а медиакомпаниям вернули возможность публиковать и распространять новости. Данное решение последовало за внесением поправок в кодекс ведения переговоров для СМИ и цифровых платформ в Австралии, принятый накануне парламентом страны.

В Facebook также сообщили, что компания подписала первые соглашения об оплате контента с рядом независимых СМИ Австралии. "Facebook объявляет о подписании деклараций о намерениях с австралийскими независимыми медиакомпаниями Private Media, Schwartz Media и Solstice Media. Коммерческие соглашения, которые будут официально заключены в течение 60 дней, расширят список независимых СМИ Австралии, поддерживаемых Facebook", - указал в своем заявлении руководитель отдела по связям с новостными СМИ Австралии и Новой Зеландии Эндрю Хантер.

18 февраля Facebook отключил функции публикации, просмотра и распространения местных и международных новостей для всех пользователей в Австралии из-за намерения правительства страны внедрить кодекс ведения переговоров для СМИ. Однако к 23 февраля глава Facebook Марк Цукерберг и главный казначей Австралии Джош Фрайденберг достигли соглашения, в результате чего австралийское правительство внесло в кодекс ряд поправок, а компания согласилась принять его условия и оплачивать новости австралийских СМИ.

Кодекс ведения переговоров для СМИ и цифровых платформ, предложенный властями Австралии для устранения переговорного дисбаланса между местными медиакомпаниями и цифровыми гигантами Google и Facebook, был одобрен австралийским федеральным парламентом в четверг, 25 февраля.