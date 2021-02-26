СМИ: Toyota Motor отложила запуск своего завода в Мьянме из-за военного переворота

ТОКИО, 26 февраля. /ТАСС/. Крупнейшая в Японии автомобилестроительная корпорация Toyota Motor отложила намеченный на 27 февраля запуск своего сборочного завода в Мьянме, где продолжаются массовые выступления против свержения гражданского правительства и установления власти военного командования. Данные о новых сроках начала работы предприятия сейчас находятся в процессе изучения, сообщило в пятницу информационное агентство Kyodo.

Завод Toyota Motor построен в специальной промышленной зоне неподалеку от Янгона, крупнейшего города Мьянмы. В этом районе также не прекращаются массовые демонстрации противников военного переворота, проводятся забастовки.

В то же время в Мьянме с 4 февраля возобновила работу своих двух заводов японская автомобилестроительная компания Suzuki. На их продукцию приходится около 60% рынка новых автомобилей в стране.

Как ранее сообщалось, правительство Японии может приостановить предоставление Мьянме льготной государственной экономической помощи из-за совершенного там переворота.

1 февраля военные в Мьянме объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении гражданского руководства страны, включая президента Вин Мьина и государственного советника Аун Сан Су Чжи, которая фактически была лидером страны. В настоящее время они находятся под домашним арестом. Командование вооруженных сил заявляет, что свержение гражданских властей было предпринято в ответ на масштабные фальсификации, которые якобы были совершены на прошедших в ноябре 2020 года парламентских выборах. Противники переворота с начала февраля выходят на массовые протесты, проводят забастовки.