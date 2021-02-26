"Известия": цены на подсолнечное масло могут остаться на нынешнем уровне до конца августа

МОСКВА. 26 февраля. /ТАСС/. Производители подсолнечного масла готовы поддерживать его отпускную стоимость в районе зафиксированного уровня в 95 рублей за литр до конца августа. Об этом в пятницу сообщает газета " Известия " со ссылкой на исполнительного директора Масложирового союза Михаила Мальцева. Эта планка была определена соглашением о стабилизации цен, которое действует до 1 апреля.

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Мальцев сообщил, что компании готовы сохранить цену 95 рублей за литр для комфорта покупателей. При этом отрасль не оценивала свои потери от такого шага. Как подчеркнул член руководства Масложирового союза, альтернативой может стать экспортная пошлина на подсолнечное масло, тогда производители могут потерять более существенные средства.

Кроме того, в сентябре компании рассчитывают пересмотреть цену товара в сторону снижения. Изготовители ожидают, что урожай подсолнечника в этом году будет больше, что позволит получить более дешевое сырье.

Председатель Совета ТПП по развитию потребительского рынка Александр Борисов рассказал изданию, что на данный момент ситуация с ценами на сахар-песок и подсолнечное масло находится в балансе, и ни одна из сторон не будет его нарушать. Изготовители нашли способ компенсировать свои потери: торговым сетям они продают сахар по фиксированной цене, а другим изготовителям - по свободной рыночной.

В пресс-службе правительства, Минпромторга, Минсельхоза не уточнили планов кабмина относительно действия соглашения о стабилизации цен после 1 апреля.

В декабре 2020 года Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение, согласно которому предельная отпускная цена на подсолнечное масло установлена на уровне 95 руб. за литр, розничная цена - 110 руб. за литр.