"Известия": оплата по QR-кодам займет около 15% рынка безналичных платежей

МОСКВА. 26 февраля. /ТАСС/. Оплата по QR-кодам в течение нескольких лет займет около 15% рынка безналичных платежей, вытеснив классический эквайринг. Об этом в пятницу сообщают "Известия", ссылаясь на исследование "Мир Plat.form" (IT-бренд Национальной системы платежных карт).

QR-код выступает основным способом приема денег от покупателей через систему быстрых платежей ЦБ. На конец февраля россияне совершили таким образом 1 млн транзакций на сумму свыше 5 млрд рублей, сообщили "Известиям" в Банке России.

По данным исследования, QR-коды стали в РФ самой популярной новой платежной технологией: о ней знают 57% граждан, 38% покупали товары таким способом. Бизнес также заинтересован в оплате по QR-коду, так как данный способ связан с более низкими, по сравнению с карточными, комиссиями: от 0,4% до 0,7%. Для новой технологии компаниям не нужно покупать дополнительное оборудование, а средства на счет после оплаты товара или услуги зачисляются мгновенно.

Как сообщает издание, активное развитие платежей по QR-кодам подтвердили в крупнейших кредитных организациях. В ВТБ отметили, что в среднесрочной перспективе технология может занять от 5 до 15% рынка на территориях, где использование карт менее выгодно. Директор департамента эквайринга банка "Открытие" Александр Дынин согласился, что в течение двух лет этот платежный метод может занять нишу с долей до 15-20% в электронной коммерции и 7-10% - офлайн.

Однако управляющий директор по развитию торгового эквайринга МКБ Марк Баранов считает, что новая технология вряд ли полностью вытеснит привычный способ безналичных платежей, так как использование "пластика" или смартфона поддерживается программами лояльности эмитентов карт. По данным эксперта, прием карт позволяет торговой точке добиться роста средней суммы чека до 40% и увеличения количества покупателей минимум на треть.

В кредитных организациях также заявили, что рыночные ставки эквайринга снижаться не будут, несмотря на риски переориентации клиентов на QR-коды.