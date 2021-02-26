Опрос: каждый второй предприниматель в России ведет бухгалтерию самостоятельно

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Каждый второй российский предприниматель рассказал, что ведет бухгалтерию самостоятельно, большинство тратят на это меньше пяти часов в неделю. Об этом свидетельствуют результаты опроса 800 владельцев бизнеса возрастом 18-60 лет, который провел сервис аутсорсинга бухгалтерии "Кнопка".

"Более половины (50,4%) респондентов сказали, что ведут бухгалтерию самостоятельно. При этом из них 32,6% делают отчеты полностью сами, 11,2% пользуются онлайн-сервисами банков, а еще 6,6% ведут бухучет с помощью бухгалтерских сервисов. Стоит отметить, что женщины (55,6%) сами следят за бухгалтерией чаще, чем мужчины (46,8%). Бухгалтер в штате есть только у четверти российских предпринимателей - 25,5% бизнесменов выбирают традиционный подход к бухгалтерскому обслуживанию", - отмечается в материалах исследования, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Среди представителей отдельных городов бухгалтера в штат нанимают в основном в Москве (36,6%). На втором месте - Екатеринбург (29,3%), за ними идут предприниматели Санкт-Петербурга (22,7%). Еще 14,8% опрошенных пользуются услугами бухгалтера-фрилансера.

Исследование также выявило, сколько времени предприниматели тратят на документооборот и как облегчают себе работу. Так, больше половины опрошенных предпринимателей (54,6%) тратят на документооборот менее пяти часов в неделю, еще треть (30,4%) - от 5 до 10 часов. Почти 5% предпринимателей (4,8%) посвящают документообороту больше 15 часов в неделю.

В ходе опроса 51,8% респондентов отметили, что ради облегчения работы перешли на электронный документооборот (ЭДО). При этом меньше всего ЭДО пользуются в городах с населением до 100 тыс. человек: там такой способ ведения документов использует только треть владельцев бизнеса (29,6%). Кроме того, больше половины предпринимателей для удобства работы используют онлайн-инструменты (мессенджеры, Zoom и так далее). При этом женщины переходят на дистанционную работу с большей охотой, чем мужчины - 61,7% против 42,6%.

Позиция эксперта

Данные исследования показывают, что половина российских предпринимателей вынуждены сами вести бухгалтерию и тратить на это несколько часов в неделю, но процент людей, которые занимаются бухгалтерией сами, со временем уменьшается, прокомментировал результаты опроса СЕО "Кнопки" Сергей Герштейн.

"Это значит, что у бухгалтерского аутсорсинга и технологий, которые помогают предпринимателям, есть будущее. Также очевидно: компании массово отказываются от услуг бухгалтера в штате или на фрилансе. Это неудивительно: зачастую такие услуги стоят слишком дорого и при этом не приносят должного результата", - отметил он.

По словам Герштейна, в Москве штатный бухгалтер с опытом "стоит около 60 тыс. рублей на руки". В городах-миллионниках зарплата опытного бухгалтера составляет 30-40 тыс. рублей, в небольших городах - от 25-30 тыс. рублей. "С учетом выплат, которые делает предприниматель, суммы получаются большие. Бухгалтерские сервисы, как ни крути, получаются выгоднее", - резюмировал он.