Spotify по популярности в России начал опережать Apple Music

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Шведский аудиостриминговый сервис Spotify после официального запуска в России летом 2020 года начал опережать по аудитории Apple Music, приблизившись к наиболее популярным у россиян Boom и "Яндекс.Музыке". Об этом свидетельствуют данные мобильных операторов связи, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, согласно данным "Мегафона", в 2020 году аудитория Boom ("ВКонтакте") и "Яндекс.Музыки" составила 56,6% и 18,7% соответственно, третье место занял Spotify с долей 12,1%. Также в топ-5 приложений у пользователей "Мегафона" вошли Apple Music (10,2%) и YouTube Music (1,6%).

У пользователей "Билайна" Spotify в 2020 году также оказался популярнее Apple Music, заняв пятое место, хотя на него пришлось 3,6% аудитории. Помимо Spotify, в топ-5 попали "Яндекс.Музыка" (37%), Boom (33,1%), YouTube Music (17,1%), Dezeer (6,2%). По сравнению с 2019 годом топ-3 остался неизменным, а занимавший тогда четвертое место Apple Music по итогам 2020 года не попал в топ-5. В целом аудитория музыкальных сервисов в сети "Билайна" за год выросла почти на 20%, подсчитали в компании.

Вместе с тем пользователи другого мобильного оператора - Tele2 - все еще отдают предпочтение Apple Music, а не Spotify (12% против 7%), сервисы заняли третье и четвертое места соответственно. Лидеры рейтинга в 2020 году среди абонентов Tele2 - Boom (55%) и "Яндекс.Музыка" (20%), на пятом месте - "СберЗвук" (5%).

Spotify - самый популярный аудиостриминговый сервис по подписке в мире, который насчитывает более 345 млн пользователей, включая 155 млн подписчиков Spotify Premium, в 93 странах мира. В феврале 2021 года Spotify анонсировал запуск еще в 85 странах. В России сервис запустился 15 июля 2020 года.