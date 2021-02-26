В "Аэрофлоте" заявили, что вопрос введения нового типа авиабилетов не рассматривается

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Вопрос о введении нового тарифа на авиабилеты, который позволит авиакомпаниям самостоятельно пересадить пассажира на другой - более ранний или поздний - аналогичный рейс, сейчас не рассматривается. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин.

По его словам, этот вопрос был актуальным во время массовой отмены рейсов из-за пандемии.

"В настоящий момент в актуальной повестке такая инициатива не значится, - сказал он. - Она действительно прорабатывалась в период пандемии как одна из инициатив по приданию пассажирам большей уверенности в периоды массового изменения расписания, возможных изменений типов воздушных судов, неопределенности со сроками снятием ограничений. Инициатива по сути состоит в создании еще одной тарифной опции наряду с другими, уже существующими".

Сегодня газета "Ведомости" сообщила, что "Аэрофлот" предложил президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимиру Тасуну ввести в России тариф, согласно которому авиаперевозчикам дается право самостоятельно, без согласия самого пассажира, который купил билет по такому тарифу, менять условия перевозки: дату, рейс, маршрут и класс обслуживания. Кроме того, компания в некоторых случаях должна будет выплатить компенсацию пассажиру. Однако если уведомление о невозможности предоставить место на рейсе пришло за две недели до вылета, то компенсация не выплачивается.

По данным газеты авиакомпания прогнозирует, что использование новых тарифов позволит снизить среднюю стоимость билета на 2%.

Как отметил ТАСС Демин, "Аэрофлот" не сообщал АЭВТ о потенциальном снижении стоимости тарифов на 2% после введения такой нормы.