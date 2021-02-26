Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 74,64 руб.

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи понизился на 0,15%, до 74,6375 руб., евро - на 0,25%, до 90,725 руб., свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:23 мск такая динамика усилилась, курс доллара находился на уровне 74,4625 руб. (-0,38%), евро снижался до 90,4375 руб. (-0,57%).

Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи опускался на 1,62% и достигал 3354,45 пункта, а индекс РТС - на 2,51%, до 1414,05 пункта.

К 10:09 мск индекс Мосбиржи находился на отметке 3345,4 пункта (-1,89%), индекс РТС - на уровне 1413,34 пункта (-2,56%).

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне снижается на 1,14% - до 66,12 доллара за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 1,2% и торгуется на уровне 62,77 доллара за баррель.