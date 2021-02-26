Huawei опровергла сообщения о планах начать производство электромобилей

ШАНХАЙ, 26 февраля. /ТАСС/. Китайская компания Huawei опровергла появившиеся в СМИ сообщения о планах заняться производством электромобилей. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе компании.

"Huawei не является производителем автомобилей. Однако через ИКТ мы стремимся стать поставщиком цифровых и новых компонентов для автомобилей, что позволит производителям создавать более совершенные транспортные средства", - указали в пресс-службе, добавив, что "никаких изменений в стратегии нет". Речь идет о поставках автомобильным компаний умных решений, нацеленных на внедрение технологий беспилотного вождения, облачных сервисов и интернета вещей для транспортных средств.

В китайских и зарубежных СМИ в последнее время часто циркулирует информация о том, что из-за введенных США и рядом других западных стран санкций Huawei планирует изменить стратегию своего развития и переключить основной фокус внимание с мобильных устройств на другие направления. Агентство Reuters со ссылкой на свои источники также сообщило о планах компании начать производство электромобилей под своим брендом. По их сведениям, Huawei ведет переговоры с рядом автопроизводителей КНР, среди них - Changan Automobile и BluePark New Energy Technology, дочерняя структура холдинга BAIC.

Согласно предварительным данным, опубликованным порталом Yicai Global, в 2020 году доходы Huawei составили $136,7 млрд долларов, что на 11,2% больше в годовом исчислении, а прибыль выросла на 10,4%, до $9,9 млрд. Журнал Hurun (китайский аналог Forbes) назвал Huawei самой сильной и конкурентоспособной компанией - производителем бытовой электроники КНР в 2020 году.