В бюджет для ФТС в 2021 году должно поступить почти 5 трлн руб.

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Плановое задание по перечислениям в бюджет для Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ на 2021 год составляет почти 5 трлн руб. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на коллегии ФТС.

"Несмотря на сохранение неблагоприятной обстановки, вызванной пандемией и снижением внешнеэкономической деятельности, необходимо мобилизовать все резервы таможенных органов для обеспечения тех плановых заданий, которые учтены [для них] в бюджете по сбору налогов и платежей в сумме почти 5 трлн руб.", - отметил Силуанов.

Он подчеркнул, что доходы ФТС являются важным источником пополнения федерального бюджета и соответственно важным ресурсом для выполнения задач, которые поставил президент РФ на текущий год.

Ранее сообщалось, что ФТС в 2020 году снизила перечисления в бюджет РФ на 17,1% по сравнению с 2019 годом - до 4,752 трлн рублей.